Thesocialpost.it - Rampini ospite di Parenzo: “Zelensky troppo aggressivo con Trump, lo ha mandato in bestia”

L’analista Federicode L’Aria che Tira, ha delineato gli scenari futuri sotto una possibile nuova amministrazione, con particolare attenzione al conflitto in Ucraina e ai rapporti con la Cina. Secondo, l’approccio dell’ex presidente americano si basa su una logica strategica più ampia, in cui Kyiv è solo una pedina di un gioco geopolitico più grande.contro“Se uno si riguarda tutti i 45 minuti dell’incontro con, vede unosull’offensiva, molto molto. – afferma– Poco prima aveva incontrato gli esponenti del Partito Democratico americano che lo avevano aizzato. È arrivato decisamente battagliero e ha fatto di tutto per costringerea dire che Putin è un criminale, è l’aggressore, il colpevole. Questo tipo di affermazione preclude il negoziato.