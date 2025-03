Liberoquotidiano.it - Rai Sport gode per i trionfi azzurri: ecco dove vola il canale, picchi senza precedenti

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Rai) Momento positivo per la testataiva Rai che approfitta dell'incendiarsi del campionato di calcio con i big match e dei successi italiani nello sci, nel motociclismo e nel tennis per aumentare l'attenzione del pubblico. Domenica Rai 2 nella mattina ha superato il 10% di share grazie all'ennesimo trionfo di Federica Brignone nella Coppa del Mondo di sci, una media ormai consolidata per questa disciplina grazie alle prestazioni delle nostre ragazze. Ma anche il rugby, col Sei Nazioni, segna share tra i 6% e il 7%. Eventi che trainano anche La domenicaiva, lo storico formativo della tv di Stato, che sta attraversando un trend in rialzo, anche spinta da partite di serie a come Napoli-Inter, dalla crisi del Milan e dall'inizio del Motomondiale.