Fanpage.it - Raffaella Ragnoli condannata all’ergastolo per l’omicidio del marito: “Ha agito in modo lucido e strutturato”

Leggi su Fanpage.it

è statain primo grado lo scorso dicembre all'ergastolo per l'omicidio delRomano Fagoni. Secondo la Corte d'Assise, la 58enne avrebbemettendo in atto una "ben precisa strategia difensiva" scegliendo "l’attimo propizio" per attivare e disattivare la registrazione audio della lite precedente all'uccisione del 59enne.