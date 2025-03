Ilnapolista.it - Raducanu parla del suo stalker: «Avevo dolori al collo perché guardavo spesso gli spalti con il berretto in testa»

Emmaracconta al Telegraph le ultime terribili settimane. All’intervista arriva con due corpulente guardie di sicurezza. La tennistadelloche l’ha “pedinata in quattro città diverse: da Singapore ad Abu Dhabi, da Doha a Dubai“.Leggin anche:in lacrime in campo, c’era un suoad assistere al match contro Muchova (Video)racconta dello stalking subito“– scrive il Telegraph – ha descritto perfettamente la sensazione claustrofobica di essere pedinata da un tifoso fin troppo zelante“. Adesso è impegnata nei preparativi per Indian Wells.«In Inghilterra, per me è piuttosto difficile uscire e andare in giro», ha spiegato, che in passato ha dovuto vedersela con unodi nome Amrit Magar, che le ha fatto visita a casa a Bromley tre volte dopo il suo trionfo agli US Open.