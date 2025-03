Sport.quotidiano.net - Qui Castelfidardo. Con la Recanatese non si potrà sbagliare

Una partita da nonquella di domenica per ilal ritorno nel proprio stadio. E non solo perché è un derby, contro la, con punti salvezza in palio per entrambe, ma anche perché i fidardensi sono reduci da due sconfitte di fila e quindi la formazione di Marco Giuliodori dovrà riprendere a muovere la classifica. Ci vorrà il pubblico delle migliori occasioni per spingere Fabbri e compagni. Per l’occasione la società del presidente Costantino Sarnari ha indetto la giornata biancoverde per il derbyche torna a giocarsi in campionato al Mancini dopo alcune stagioni. Gli abbonamenti pertanto non saranno validi e non ci saranno riduzioni. Il prezzo unico del biglietto è di 15 euro, ingresso gratuito per i nati fino al 2011 con esibizione del documento d’identità.