Terzotemponapoli.com - Questo Napoli visto da Parolo e Biasin. E Meret…

Leggi su Terzotemponapoli.com

E’ tornato a parlare di-Inter Marco. Di seguito le dichiarazioni dell’ex centrocampista rilasciate nella trasmissione di Dazn ‘Step on Football’. “La squadra partenopea esce benissimo dalla partita. E Conte con quelle dichiarazioni ‘dipende da noi’ cambia un po’ il mood dele poi pensa 9inizio ad avere Billing, Okafor, Raspadori,Gilmour, mi torna Olivera’. Poi, Brocchi è salito sul carro con me, perché Conte ha detto ‘solo un pazzo poteva dire che saremmo stati lì apunto’ “. Ildi Conte: ‘quel’ pronostico estivo di.“Io sono un pazzo allora perché in estate dicevo che il, con Antonio Conte in panchina, proprio per il suo livello, con un mercato e quella rosa che ha già sarebbe stato a pochi punti dallo Scudetto”.-Inter, quattro giorni dopo: