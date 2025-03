Ilfattoquotidiano.it - “Questo è bullismo. Mi rifiuto di scusarmi per essere cresciuta, è inquietante che il mio corpo venga dissezionato”: lo sfogo di Millie Bobby Brown dopo le critiche per il suo aspetto

". Mi rifiuto di rimpicciolirmi per adattarmi alle aspettative irrealistiche di chi non riesce a sopportare di vedere una ragazza diventare donna". È un messaggio forte e chiaro, quello lanciato da Millie Bobby Brown, 20 anni, star di "Stranger Things", che in un video pubblicato su Instagram ha risposto alle critiche sul suo aspetto fisico e sul suo presunto "invecchiamento".L'attrice, diventata celebre in tutto il mondo per il ruolo di Undici nella serie Netflix, è da tempo bersaglio di commenti e articoli che analizzano il suo cambiamento estetico, accusandola di "voler sembrare più grande" o di essere "invecchiata". Parole che, evidentemente, hanno ferito la giovane attrice, che ha deciso di rompere il silenzio e di parlare a nome di tutte le ragazze che, come lei, crescono sotto i riflettori.