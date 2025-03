Ilgiorno.it - Quella fotografia di Erminio Ferranti

"Hanno intitolato strade e piazze a Enzo Tortora in tutta Italia, è giusto che succeda anche a Monza: è un esempio, nutrì fiducia nella giustizia anche nei suoi anni più duri" ricorda l’avvocato Raffaele Della Valle. Dopo il carcere (la foto didel “Giorno“) fu eletto al Parlamento europeo, ma rinunciò all’immunità. "Un uomo che ha combattuto non solo per difendere se stesso ma per una giustizia davvero giusta"