Quella domani deve uscire Tensione al Grande Fratello Lorenzo ha fatto il suo nome

Nella casa del, le tensioni tra i concorrenti sono in aumento, in particolare traSpolverato e Stefania Orlando. Durante una conversazione con Chiara Cainelli,ha espresso il desiderio che Stefania venga eliminata nella prossima puntata, affermando: “Spero cheesca Stefania Orlando. Mamma mia, ho iniziato a pregare da ieri sera.”Chiara ha manifestato dubbi riguardo a questa possibilità, sottolineando che Stefania è spesso critica nei confronti della coppia formata dae Shaila Gatta. Tuttavia,ha replicato che, in caso di eliminazione di Stefania, altri concorrenti potrebbero assumere il ruolo di critici nei loro confronti.Le tensioni trae Stefania sono culminate in una recente discussione, durante la quale Stefania ha accusatodi essere arrogante e di orchestrare situazioni per ottenere visibilità.