Calciomercato.it - “Quattro punti di penalizzazione”: annuncio dell’avvocato Grassani

Stangata in arrivo per il club che rischia di veder compromesso il proprio campionato: iin meno sarannoUn vero e proprio terremoto che si è abbattuto sul calcio professionistico italiano. La Figc ha reso noto ieri i provvedimenti riguardantisocietà iscritte al campionato di Serie C ed i deferimenti arrivati possono rappresentare la pietra tombale per la stagione.“di”:(LaPresse) – Calciomercato.itNel mirino sono finite Lucchese, Messina, Taranto e Triestina, nei prossimi giorni arriverà la prima sentenza che si prospetta molto dura. Se per il Taranto si va verso l’esclusione dal campionato, non sarà indolore la sanzione che arriverà per il Messina. La società giallorossa è stata deferita per i mancati versamenti Irpef e Inps entro lo scorso 17 febbraio relativo al trimestre che va da novembre 2024 a gennaio 2025: il club è stato deferito per responsabilità diretta per le violazioni dei rappresentanti legali (Stefano Alaimo e Doudou Cissé, presidente e amministratore, anche loro deferiti) e per responsabilità propria.