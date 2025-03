Lanazione.it - “Quattro donne“. La commedia di Andrea Berti

In occasione della Giornata internazionale della donna, sabato 8 marzo alle 21,30 l’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari ospiterà la prima dello spettacolo teatrale ““ diretto da. Una storia che attraversa il tempo e le generazioni, portando in scena a distanza di quarant’anni il confronto tra madri e figlie. Lo spettacolo si sviluppa in due atti distinti, ma intrecciati. Nella prima parte va in scena un salotto degli anni ‘60:, madri e amiche, si ritrovano ogni giovedì sera per giocare a carte. Attorno a quel tavolo condividono risate, confidenze, speranze e delusioni, costruendo un microcosmo in cui possono essere autentiche, al di là dei ruoli che la società vuole per loro e dalle responsabilità familiari. Nel frattempo le figlie, nella stanza accanto, giocano a imitare le madri.