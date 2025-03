Fanpage.it - Quanto aumentano le bollette del gas a febbraio e chi spenderà di più

Nel suo aggiornamento mensile, l'Autorità di regolazione per l’energia (Arera) ha fatto sapere che a, per il servizio di tutela, il prezzo del gas aumenta del 3%. Per il Codacons, con le nuove tariffe la bolletta media per gli utenti vulnerabili, considerato un consumo di 1.100 metri cubi annui a famiglia, arriva a 1.435 euro all'anno.