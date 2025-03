Cultweb.it - Quale libro dedicò Andrea De Carlo a Eleonora Giorgi? La storia è bellissima

Tra i grandi amori dic’è lo scrittoreDe, ultimo compagno dell’attrice a cui fu legato dal 1996 al 2007. A lei De Carliil romanzo Di noi tre, pubblicato nel ’97. Fu proprio, come raccontato da Dein una lunga intervista al Corriere della Sera, a suggerire il titolo del, scovato in uno scritto di Cesare Pavese. La protagonista della, Misia Striani, è stata ispirata proprio dall’attrice:“Questo è uno dei rarissimi casi in cui c’è fonte certe di un personaggio: Misia Mistrani non è letteralmente, ma molti suoi elementi nascono dai racconti di vita di, dalle sue osservazioni, da quando era la ragazza bella, attraente, coraggiosa che si presta a fare l’attrice di un film amatoriale a quando diventa la moglie borghese di un uomo all’apparenza solidissimo e rassicurante, mantenendo una costante irrequietezza e l’attitudine a scandagliare il mondo e le persone“.