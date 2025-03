Secoloditalia.it - Qatar che? La bomba giudiziaria sulle dem Moretti e Gualmini nascosta dai giornaloni

Leggi su Secoloditalia.it

Tu chiamale se vuoi, omissioni: sui grandi quotidiani è statalagateha travolto il Pd e le due eurodeputate Elisabetta, già vicepresidente dell’Emilia Romagna e Alessandra, già candidata in Veneto dal Pd come governatore.: Corriere, Repubblica e La Stampa nascondono la notiziaUno scandalooggi il quotidiano belga Le Soir, tanto per avere un parametro internazionale, colloca con grande risalto in prima pagina. Immaginate se fosse capitato a due eurodeputati di Fratelli d’Italia. Sarebbe stata l’apertura di tutti i quotidiani.Leggi angate,sul Pd: la procura belga chiede la revoca dell'immunità aColpo grosso in casa della demfa il pistolotto immigrazionista: i ladri potrebbero essere italianiFosse capitato a due eurodeputati FdI-Ecr?Invece lo scandalotravolge il partito di Elly Schlein (lei ovviamente è rimasta muta come un pesce rosso) non merita neanun articolo de La Stampa,ha preferito dedicargli un corsivo (ovviamente iper garantista) di Mattia Feltri (il figlio di Vittorio).