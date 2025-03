Ilrestodelcarlino.it - Pusher amante delle armi. In casa droga, scimitarre e 13mila euro in contanti

Più diin, cocaina e marijuana,di vario genere e una lunga lista di precedenti a suo carico. I carabinieri della Tenenza di Medicina, al comando di Luca Filopei, hanno arrestato un 43enne italiano. L’uomo, disoccupato e con precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio, deve ora rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di. Tutto è iniziato in centro a Medicina, nel pomeriggio del 28 febbraio scorso quando i militari, che da tempo avevano sospetti, dati anche i precedenti del 43enne, si sono presentati asua per un controllo amministrativo. Nel corsoverifiche, i militari hanno intravisto, dietro la porta d’ingresso dell’appartamento, due mazze da baseball. Insospettiti, hanno chiesto all’uomo se indetenessee lui, spontaneamente, ha consegnato ai carabinieri uno sfollagente telescopico lungo in apertura di 44 centimetri, un bastone animato in metallo lungo 61,5 centimetri, una scimitarra in metallo di 72 centimetri, un pugnale in metallo di 35,5 centimetri ed un altro pugnale di 44.