Pusher a 19 anni: in auto droga, contanti e tirapugni

Osio Sotto. Nella sua, gli agenti della Polizia Stradale di Treviglio hanno trovato un po’ di tutto:, un bilanciano di precisione, un. E parecchi, che si sospetta derivino in gran parte dalla cessione di sostanza stupefacente.Nei guai un ragazzo di soli 19, fermato nel pomeriggio del 2 marzo a Osio Sotto al volante di una Fiat Panda di colore azzurro. Alla richiesta dei documenti di riconoscimento e della carta di circolazione del veicolo, gli agenti hanno percepito il caratteristico odore della cannabis.Il conducente, pertanto, è stato invitato a consegnare l’eventuale sostanza posseduta: una dose di hashish. Invitato a scendere dal veicolo, ha svuotato il contenuto delle tasche dei vestiti indossati facendo rinvenire anche cartine per la composizione sigarette, un flacone contenente liquido con principio di sostanza stupefacente tipo cannabinoide, nonché denaro contante in vari formati per un totale di 500 euro.