Punta la pistola alla testa del dipendente al punto Snai | Dacci i soldi o ti sparo Ma il colpo fallisce

Sasso Marconi (Bologna), 5 marzo 2025 – Dovranno rispondere di tentata rapina aggravata in concorso i tre uomini arrestati dai carabinieri di Borgo Panigale in quanto ritenuti autori di due diversi blitz (entrambi falliti) a fine 2024 a Sasso Marconi. Si tratta di un 18enne e un 25enne albanesi e un 30enne bolognese, tutti disoccupati e residenti nel Bolognese, che secondo le indagini della Procura la sera del 26 novembre hanno minacciato ildeldi viale Nuovo, sorprendendolo alle spalle mentre chiudeva la saracinesca del localedogli una. “Adesso apri e ci dai tutti i, sennò ti”, gli hanno intimato. E ancora: “Se fai suonare l’rme ti”. L’aggressione è stata interrotta per caso dai fari di un furgone che, transitando nei paraggi, illuminarono la zona.