Messinatoday.it - Punta 3 euro e vince 2.5 milioni: la fortuna bacia ancora Messina

Leggi su Messinatoday.it

Una vincita straordinaria è stata centrata in Sicilia nelle estrazioni della Modalità legata al Lotto del 10eLotto. Si tratta di una modalità di gioco molto seguita dagli appassionati. Unto giocatore di Sant'Agata di Militello, in provincia di,ha.