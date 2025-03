Lanazione.it - Pugilistica, week end di livello nazionale. A Lucca i round robin junior femminile

Nel corso dell’ultimo fine settimana, ben trenta match di altissimohanno animato la sede dellaLucchese, dove si è tenuto ildella categoria(15/16 anni). Un torneo che ha riunito alle migliori quattro pugili di ciascuna categoria di peso per farle scontrare tra di loro al ritmo di un incontro al giorno, dal venerdì alla domenica. Ilè stato un modo per queste pugili di mettersi in mostra davanti a nuovi tecnici azzurri della categoria, il maestro lucchese Giulio Monselesan e Daniela Valeri, e cercare di conquistare una convocazione in. Tra tanta qualità, non è mancata anche una presenza lucchese tra le competitrici: la48kg Matilde Bernini, già medaglia d’argento ai campionati italiani dello scorso anno nella categoria Schoolgirl (13/14 anni).