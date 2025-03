Anteprima24.it - PTCP, Fuschini e Iachetta (FI): “Chiederemo un confronto con i Sindaci”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale () è uno strumento strategico e non può essere approvato senza il coinvolgimento deie delle realtà produttive. Come sollecitato dal nostro segretario provinciale, Francesco Maria Rubano, riteniamo indispensabile unampio e trasparente, per evitare che le scelte strategiche vengano prese in modo autoreferenziale, senza ascoltare il territorio”. Lo dichiarano Vincenzoe Anna, consiglieri provinciali di Forza Italia. “formalmente al presidente della Provincia, Nino Lombardi, di avviare unpartecipato con iprima di portare ilin aula. Il piano incide su aspetti cruciali, come la viabilità e lo sviluppo economico, includendo opere strategiche come la Statale 372 Telese-Caianello.