Juventusnews24.com - PSV Arsenal 1-7, debacle clamorosa degli olandesi! Che rimpianto per la Juve: gli inglesi a un passo dai quarti di finale

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24PSV1-7,: tanti rimpianti per laeliminata proprio dal PSVSi sono concluse tutte le gare d’andataottavi didi Champions League 2024/2025 disputate oggi: spicca la sconfittadel PSV, squadra che ha eliminato lanei playoff, per 7-1 contro l’(a segno per i Gunners anche Calafiori)Glisono quindi praticamente qualificati aidi finali e ai bianconeri rimangono i rimpianti visto le grande difficoltà della squadra olandese quest’oggi. Leggi suntusnews24.com