Lanazione.it - Psicologo di base, Ordine Toscana: “Bene rifinanziamento deciso da Regione"

Firenze, 5 marzo 2025 – “Ildel servizio dellodie la sua estensione a nuove aree dellarappresentano un passo importante per garantire un accesso sempre più capillare all’assistenza psicologica. I numeri confermano il successo della sperimentazione: il bisogno di supporto psicologico nella nostra società è in crescita, non solo come conseguenza della pandemia, ma come esigenza strutturale a cui il nostro sistema sanitario deve continuare a dare risposte adeguate”. Così Maria Antonietta Gulino, presidente dell’degli Psicologi della, commenta il nuovo finanziamento regionale di 150mila euro per ciascuna Asl, che permetterà l’inserimento di sei nuovi psicologi dinella AslCentro, con l’estensione del servizio a Empoli, Prato e Pistoia, un allargamento del servizio alla Asl Nord Ovest con 25 ore settimanali su Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara e ad Arezzo, Abbadia San Salvatore e Grosseto per la Asl Sud Est.