Psg-Liverpool la grande sfida degli attacchi

Psg-, laSalah vs una squadra dove segnano tutti e dove potrebbe esserci posto anche per luiStasera Psgè unoottavi di finale di Champions League più suggestivi. Anche perché per i Reds significa mettere alla prova europea in una gara a eliminazione diretta tutta la rivoluzione “culturale” fatta in questa stagione e che sta portando grandi frutti in Premier League, dove ha stabilito un dominio assoluto. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, ilha affrontato cambiamenti significativi con l’addio di Jürgen Klopp, che ha guidato la squadra per nove anni, portandola a numerosi successi. La sua decisione di lasciare il club è stata una sorpresa per molti, considerando il suo contratto valido fino al 2026. Klopp ha spiegato di aver sentito la necessità di un cambiamento dopo aver valutato attentamente la situazione.