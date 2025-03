Sololaroma.it - PSG-Liverpool, il pronostico di Champions: pochi goal, grande intensità

Leggi su Sololaroma.it

Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique sta vivendo un momento d’oro, mostrando solidità e sicurezza, soprattutto in campionato. Con la Coppa di Francia quasi in tasca e la Ligue 1 virtualmente chiusa grazie a un vantaggio di 13 punti, i francesi si preparano alla sfida più impegnativa della stagione: il duello europeo contro ildi Arne Slot.Dall’altra parte, i Reds stanno dominando la Premier League, guidando la classifica con 13 punti di margine sull’Arsenal e con una sola sconfitta in tutta la competizione. Il percorso inLeague è stato altrettanto impressionante, con 7 vittorie su 8 incontri nel girone, cedendo punti solo nell’ultima gara contro il PSV.Le Probabili FormazioniParis Saint-GermainPortiere: Gianluigi DonnarummaDifesa: Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno MendesCentrocampo: Joao Neves, Vitinha, Fabian RuizAttacco: Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Bradley BarcolaPortiere: Alisson BeckerDifesa: Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew RobertsonCentrocampo: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Mohamed SalahAttacco: Dominik Szoboszlai, Luis Díaz, Diogo JotaIndisponibili e SqualificatiPSG: Nessuna assenza segnalata: Amara Nallo (squalificato), Conor Bradley, Joseph Gomez, Tyler Morton (infortunati)In dubbio: Cody GakpoAnalisi eL’allenatore del PSG, Luis Enrique, ha elogiato la crescita della squadra: “Abbiamo un gruppo giovane ma già maturo per il calcio d’élite.