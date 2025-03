Game-experience.it - PS5 guida le vendite nel Regno Unito nel 2024, ma il mercato dei videogiochi è in calo

Ildelle console nelnelha visto PS5 imporsi come la console leader, ma in un contesto di fortegenerale. Secondo il rapporto dell’Entertainment and Retail Association (ERA), ledi console nel paese sono scese di circa il 25%, con meno di 2 milioni di unità vendute in totale. Ilhardware ha generato 693 milioni di sterline, segnando una contrazione del 26% rispetto al 2023.Come riportato da TwistedVoxel, PlayStation 5 ha mantenuto la vetta con circa 1 milione di unità vendute l’anno scorso, per un valore di 412 milioni di sterline, ma ha comunque registrato undel 22% su base annua. Il lancio di PS5 Pro a novembre è arrivato troppo tardi per invertire la tendenza. Nonostante il declino, la quota didi PS5 è salita dal 57% al 60%, consolidando il dominio su Xbox e Nintendo.