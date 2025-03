Sport.quotidiano.net - Prova di forza Dominici: "E’ un Lunano super"

Non cambiano le posizioni ma i numeri nella parte alta della classifica. L’ultima giornata ha visto la sconfitta della capolista (Fermignanese), il pareggio della seconda (Jesina) e la vittoria della terza (il Marina). Ora il vantaggio dei lanieri è sceso a più 3 sui leoncelli e a più 5 da montemarcianesi. Considerando che la quarta (la Vigor Castelfidardo) è a meno 14 è facile pronosticare che alla fine sarà una delle prime tre a gioire per il passaggio nella categoriaiore. Il derby Villa San Martino-Fermignanese ha arriso ai padroni di casa. "Sconfitta immeritata – sottolinea l’allenatore della Fermignanese Simone Pazzaglia – il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, i 13 angoli a 0 lo testimoniano, ma a differenza di altre volte siamo stati meno pericolosi e abbiamo fatto errori che solitamente non facciamo.