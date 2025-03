Ilgiornaleditalia.it - Proteste in Grecia, scontri per l'anniversario dell'incidente ferroviario di Tempe, i manifestanti: "Vogliamo verità sulla strage" - VIDEO

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Arrestate più di 150 persone solo ad Atenein. Nella capitale e in oltre 200 città del paese centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza venerdì in una grande mobilitazione popolare a due anni dalladiintrae poli