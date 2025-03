Quotidiano.net - Proteggi la tua casa con la telecamera smart più venduta su Amazon: coupon FOLLE del 10% al checkout

Leggi su Quotidiano.net

Lada esterni di Codnida ti offre una protezione avanzata per lagrazie alla visione a 360°, perfetta per monitorare l’ambiente in ogni momento. Ha un sensore da 3 Megapixel con risoluzione 2K, ed è dotata di tracciamento automatico, della visione notturna e ha anche un allarme sonoro e luminoso. Approfitta dello sconto: si trova sua 37,33€, applicando ildel 10%. Compra oggi lada esterni di Codnidadi sorveglianza Codnida 2K in offerta sua 37,33€ QuestaPTZ (Pan-Tilt-Zoom) offre una copertura completa grazie alla rotazione orizzontale a 355° e verticale a 90°, eliminando i punti ciechi. La risoluzione 2K da 3MP assicura immagini nitide e dettagliate, permettendoti così di identificare chiaramente persone, veicoli o oggetti.