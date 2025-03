Ilrestodelcarlino.it - “Prostitute e cocaina nel locale”. Le intercettazioni di Stefania Nobile

Bologna, 5 marzo 2025 –se lo aspettava. Si aspettava di finire di nuovo in arresto. E addossava la colpa all’ex, Davide Ivan Lacerenza, con cui gestiva (da socio occulto) i locali di Milano Gintoneria e Malmaison. “Tanto da un momento all’altro arrivano, io me lo aspetto. Io non dormo”, diceva, intercettata,. La figlia dell’imbonitrice più famosa d’Italia Wanna Marchi è finita ieri ai domiciliari, assieme proprio a Lacerenza e al braccio destro di quest’ultimo, il barman Davide Ariganello. Indagati, a vario titolo, di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di stupefacenti, nell’indagine condotta dalla Guardia di Finanza meneghina, che ha anche sequestrato 900mila euro ritenuti provento di autoriciclaggio. Un’inchiesta partita dai circa 650mila euro confluiti nei conti della Gintoneria e di Lacerenza, bonificati in tre anni come ‘degustazioni champagne’ da un facoltoso cliente.