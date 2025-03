Veneziatoday.it - Proseguono i lavori del tram, per la ripartenza non c'è ancora una data

Leggi su Veneziatoday.it

Dovrebbero ripartire a giorni iveneziani, ma unanon c'è. La riattivazione era attesa per fine febbraio, dopo 4 mesi di interruzione per il cantiere in via San Donà, ma ilungo la linea stannoproseguendo e Actv ha posticipato la ripresa del servizio, senza dare.