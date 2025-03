Sport.quotidiano.net - Pronto a ruggire ancora. Un Picco da ’tutto esaurito’. Caccia agli ultimi biglietti

’ sold-out per il derby Spezia-Pisa. Dopo nemmeno un giorno dall’inizio della prevendita, sono rimasti pochissimiper il big-match di domenica, importantissimo per alimentare il sogno di promozione diretta dei bianchi in A. Esaurita la Curva Ferrovia, anche i tickets in gradinata sono stati polverizzati nel giro di poche ore, al pari di quelli della tribuna: ne restano pochissimi che andranno esauriti a strettissimo giro di posta. Stesso discorso per la curva Piscina. Vista la situazione lo Spezia Calcio ha deciso di mettere in vendita nei Distinti anche idella seconda fila a visibilità ridotta. Saranno, quindi 10537 i tifosi spezzini sugli spalti dello stadio di viale Fieschi, il massimo della capienza possibile ai sostenitori locali, tenendo presente che altri 1500 posti sono riservatoospiti.