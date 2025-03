Ilveggente.it - Pronostico Viktoria Plzen-Lazio: la prima volta non si scorda mai

Leggi su Ilveggente.it

Vitkoriaè un match valido per gli ottavi di finale di Europa League: dove vedere la partita, formazioni,L’aver chiuso al primo posto lafase dell’Europa League è servito alladi Baroni, squadra in forma che arriva a questo match dopo la bella vittoria di San Siro contro il Milan. Il Vitkorianon può ovviamente fare paura a questa squadra che non solo può chiudere i conti già nel match d’andata, ma ha anche la possibilità di giocare il ritorno in casa che rimane, nonostante non ci sia più il “gol in trasferta”, sempre un leggero vantaggio.Vitkoria: lanon simai (AnsaFoto) – Ilveggente.itCerto, Baroni non ci arriva con la migliore squadra possibile. Fuori da un po’ di tempo Castellanos, c’è il forte rischio che non sia della partita nemmeno capitan Zaccagni: un problema al polpaccio mette in dubbio la presenza dell’esterno offensivo e quindi potremmo vedere unadavvero incerottata.