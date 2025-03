Ilveggente.it - Pronostico Fenerbahce-Rangers: il fattore decisivo

Leggi su Ilveggente.it

è un match valido per gli ottavi di finale di Europa League: dove vedere la partita, formazioni,Nel momento in cui l’urna di Nyon ha sorteggiato questo ottavo di finale, abbiamo immediatamente capito che il, nonostante la prima giochi in casa, sia con un piede mezzo nei quarti di questa Europa League. Ci sono un paio di fattori, assai evidenti e non serve nemmeno un occhio così attento, che ci spingono a dire questo. E andiamo a vederli insieme.: il(Lapresse) – Ilveggente.itIl primo ha un nome e cognome: José Mourinho. L’allenatore portoghese è l’unico tecnico ad aver vinto nella sua carriera Champions, Europa e Conference League. Evidente ci sia un feeling particolare con queste manifestazioni. Come è altrettanto evidente che i, fuori casa, sono una squadra davvero difficile da pronosticare.