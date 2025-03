Ilveggente.it - Pronostico Benfica-Barcellona: la partita del girone dice tutto

è unadegli ottavi di finale di Champions League. Dove vederla in tv, formazioni eGol e spettacolo. Immaginabile, senza dubbio, ma non in quelle dimensioni.si affrontano nell’andata degli ottavi di finale di Champions League e tutti noi abbiamo negli occhi il 4-5 con il quale, i catalani, si sono presi 3 punti nel settimo turno della prima fase. Punti fondamentali, che hanno permesso alla squadra di Flick di chiudere nelle prime posizioni e di avere, anche, un sorteggio sulla carta agevole.: ladel(Lapresse) – Ilveggente.itIn questo momento, in Europa, ci sono pochissime squadre che hanno la capacità di vincere le partite come gli spagnoli che sono primi in classifica nella Liga avendo piazzato nel corso di questo periodo una rimonta clamorosa nei confronti sopratdel Real Madrid che, ad un certo punto della stagione, sembrava essere andato via.