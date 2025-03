Ilveggente.it - Pronostico Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: l’ha già fatto tre volte in stagione

Leggi su Ilveggente.it

è un match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni,.Il nuovo format della Champions League ha, di, “liberalizzato” i derby già a partire dagli ottavi di finale – in passato due squadre affiliate alla stessa federazione potevano incontrarsi solo ai quarti – ed oltre alla stracittadina di Madrid dagli ultimi sorteggi di Nyon è uscito fuori anche lo scontro “fratricida” tutto tedesco tra, che in Bundesliga si stanno pure contendendo – si fa per dire, visto l’ormai ampio vantaggio dei bavaresi – l’ambito Meisterschale.giàtre(Ansa) – Ilveggente.itLa sfida tra, pur non essendo un derby in senso stretto – e neanche una rivalità storica – rimane in ogni caso una sfida dall’indubbio fascino, dal momento che si affrontano i due club che nelle ultime due stagioni si sono avvicendati sul trono di Germania.