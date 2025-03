Ilveggente.it - Pronostico Ajax-Eintracht Francoforte: non c’è due senza tre

Leggi su Ilveggente.it

è un match valido per gli ottavi di finale di Europa League: dove vedere la partita, formazioni,Il giovane tecnico italiano Farioli ci ha messo poco ad entrare nel cuore dei tifosi dell’. Quando vinci, nonostante la poca esperienza e un po’ diciamo di scetticismo nel momento della scelta, tutto diventa ovviamente molto più semplice.: non c’è duetre (AnsaFoto) – Ilveggente.itPrimo in classifica in campionato come non succedeva da diversi anni, i lancieri contro ilnonostante i tedeschi si siano qualificate tra le prime otto e quindi con due partite in meno giocate, almeno nel match di giovedì sera partono leggermente avanti. Il motivo è presto spiegato: il momento che stanno vivendo le due squadre è completamente diverso.