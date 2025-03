Sport.quotidiano.net - Promozioni, salvezze, Sinisa: tutto a Verona. Domenica in tremila per spingere il Bologna

Si scrive Bentegodi ma si legge teatro delle emozioni rossoblù.all’ora di pranzo lo sarà anche per i quasibolognesi che hanno in tasca il biglietto di curva ospiti dello stadio di. Già aperto anche il secondo settore (su richiesta del club rossoblù), restano poco meno di trecento tagliandi in vendita, che verranno bruciati nelle prossime ore. ‘Tutti a!’ è l’appello lanciato ieri sui social dai Forever Ultras, uno dei gruppi storici della curva Bulgarelli che nel suo pubblico invito ai tifosi indica anche mezzo di trasporto e orario di partenza: il treno che partirà dalla stazione centrale alle 8,10. Colazione colinsomma, e poi tutti in treno, o in auto, per invadere un Bentegodi in cui i ricordi si affastellano: dolci, amari, traumatici ma in ogni caso quasi sempre forti.