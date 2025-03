Anteprima24.it - Programma Pia, il Comune punta al finanziamento con i fondi Fesr

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane la delibera con la quale l’Esecutivo formula indirizzo per la partecipazione deldi Benevento all’avviso per ilPia (Programmi di integrazione e autonomia per i cittadini di Paesi terzi).“E’ un provvedimento – spiega l’assessore al Welfare Carmen Coppola nell’illustrare i contenuti del provvedimento – con il quale puntiamo ad intercettare le risorse’21-’27 in un ambito particolarmente importante nella società contemporanea: l’integrazione culturale, l’inserimento lavorativo e il supporto sociale di cittadini stranieri. L’immobile individuato per il percorso di rifunzionalizzazione di infrastrutture necessarie per sostenere l’erogazione dei servizi si trova in via Mascellaro.