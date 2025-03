Ilrestodelcarlino.it - Profumi, shampoo e lozioni pericolosi per la salute in vendita in negozio: scatta il sequestro

Parma, 5 marzo 2025 – Una novantina di prodotti cosmetici contenenti una sostanza dichiarata nociva per la, esposti inin un esercizio commerciale gestito da un cittadino di nazionalità cinese, sono stati sequestrati dal comando provinciale della Guardia di finanza di Parma dopo un controllo nel quartiere San Leonardo. Alimenti scaduti da 4 anni e carni scongelate da sei giorni finivano nei piatti pronti: aziende multate Nel dettaglio, durante un’ispezione i militari hanno individuato prodotti per la cura della persona realizzati utilizzando il cosiddetto ‘Lilial’, anche noto come ‘Butylphenyl Methylpropional’, di cui è vietata la produzione e commercializzazione a partire da marzo 2022 ai sensi del Regolamento UE 1902/2021. Infatti, secondo il comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, tale ingrediente rientra nel novero delle sostanze cancerogene e tossiche.