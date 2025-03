Juventusnews24.com - Processo plusvalenze Juve e manovre stipendi: la difesa chiede di annullare il rinvio a giudizio. Ecco perché

di RedazionentusNews24: ladel club bianconerodiilil motivoNella mattinata di ieri si è tenuta a Roma l’udienza delcontro lantus e gli ex dirigenti (Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici) sul caso. I legali della, Sangiorgio, Bellacosa e Apa, hanno presentato davanti al Gup Anna Maria Gavoni un’istanza chel’annullamento del. Come riportato da Tuttosport, il motivo sta nei due vizi formali riscontrati dal pool difensivo del club bianconero. Il primo riguarda il sequestro del materiale informatico avvenuto durante le perquisizioni del 2021, in secondo luogo viene contestata anche la mancata selezione del materiale pertinente al caso che ha leso i diritti dellae i diritti personali degli imputati.