Problemi su Spotify | Interruzioni del servizio e soluzioni per risolvere i malfunzionamenti

Disservizi suin Italia: cause, impatti e comecomuniSe nelle ultime ore avete avuto difficoltà a utilizzare, non siete gli unici. Migliaia di utenti in tutta Italia stanno segnalando disservizi sulla popolare piattaforma di streaming musicale. Questi, che vanno dallenell’uso dell’app alle difficoltà nella riproduzione audio, fino a anomalie nella funzione di ricerca, stanno creando disagi. Secondo i dati raccolti da Downdetector, un portale che monitora idei principali servizi online, l’incidente ha raggiunto il picco massimo nel primo pomeriggio del 3 marzo 2025, con oltre 1.400 segnalazioni in contemporanea. Sebbene il numero di segnalazioni sia calato durante la notte, alcuni utenti hanno continuato a riscontrare difficoltà anche nelle prime ore del 4 marzo.