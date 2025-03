Internews24.com - Probabili formazioni Feyenoord Inter, Inzaghi scioglie le riserve: deciso l’11 che scenderà in campo

Leggi su Internews24.com

di Redazionelecheinstasera in Champions LeagueArrivano novità sulledi, la sfida che andrà in scena questo pomeriggio a Rotterdam per l’andata degli Ottavi di Finale di Champions League. Dopo alcuni giorni di riflessione e, soprattutto, dopo la rifinitura di questa mattina, Simoneha preso la decisione finale sull’undici da mandare inoggi. Il dilemma principale riguardava il modulo e di conseguenza il giocatore che avrebbe dovuto prendere il posto di Dimarco come esterno sinistro (in assenza di altri giocatori di ruolo). Queste le ultime riferite dal giornalista Pasquale Guarro su X., la probabile per questa sera. Martinez; Pavard, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Bastoni; Thuram, Lautaro.