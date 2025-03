Quotidiano.net - Primi segnali dalla Luna, attivato Lugre: il ricevitore italiano scruta il cielo lunare sopra il Mare delle Crisi

Roma, 4 marzo 2025 – Ilha operato, captandodal sistema di navigazione terrestre Gnss. La rilevazione decreta il pieno successo della missione ed è l'ultimo di una serie di primati ottenuti dar Gnss Receiver Experiment. Dopo quasi 24 ore dall'alggio del lander Blue Ghost di Firefly Aerospace, ilè stato acceso quando in Italia erano le 7.10 del mattino, iniziando are ilreil, progetto congiunto dell'Agenzia Spaziale Italiana e della Nasa, sviluppato in Italia dall'azienda Qascom con il supporto scientifico del Politecnico di Torino, è una “sfida vinta, frutto della capacità di tutto il nostro settore spaziale – ha commentato il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente –.