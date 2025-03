Ilgiorno.it - Primavera del Forlanini: "Nuova vita con il metrò. Ma salviamo i negozi"

Leggi su Ilgiorno.it

"Savaria la strada per andare all’aeroporto?" cantava il personaggio creato da Enzo Jannacci nel celebre brano “El portava i scarp del tennis“. Oggi il avrebbe potuto prendere la metro Blu. E magari scoprire i mondi che si svelano alle fermate intermedie. "Dopo i tre ponti, arrivando da viale Corsica, per molti cittadini finisce Milano. Eppure così non è" dicono gli abitanti del quartiereincrociati all’uscita della fermata “Repetti“. "Lasicuramente è cambiata. Prima, per andare alle visite al Policlinico, prendevo il taxi. Ora lo saluto: in pochi minuti, con la metropolitana arrivo in centro" spiega Pasquale De Giovanni, di 76 anni, che per tutti è “l’elettrauto“ anche se è in pensione. In piazza Artigianato, che resta la sua seconda casa, lo sguardo si posa su una sfilza di serrande abbassate.