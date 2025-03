Formiche.net - Prima dei fondi per la difesa, serve un Quartier generale europeo. Parla Camporini

L’Europa si trova a fare i conti con la necessità di rivedere le proprie priorità di, specialmente nell’ottica di assumersi maggiore responsabilità per la sicurezza del continente di fronte alla prospettiva di un disimpegno statunitense. Mentre la Commissione europea presenta un ambizioso piano di riarmo da 800 miliardi di euro, il vincitore delle elezioni tedesche, il cristian-democratico Friedrich Merz, annuncia che la Germania farà ricorso a “whatever it takes”, incluso l’indebitamento, per sostenere le proprie spese militari. Questo rappresenta una svolta inedita per la Germania, che negli anni si era erta a paladina dell’austerità sui conti pubblici in Europa. Sul significato di questi sviluppi, soprattutto rispetto al più ampio tema dellaeuropea, Formiche.net ne hato con ilVincenzo, già capo di Stato maggiore della