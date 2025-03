.com - Prima Categoria / Luca Monaldi è il nuovo allenatore della Labor

Il classe 1974, di Porto Recanati, ha allenato il Villa Musone tra febbraio e dicembre 2023 trae SecondaSANTA MARIA NUOVA, 5 marzo 2025 – Laha scelto: il. Il classe 1974 di Porto Recanati, ex United Loreto, Union Picena, Monteluponese e Villa Musone, prende il posto del dimissionario Simone Strappini e questa sera, mercoledì 5 marzo, dirigerà il primo allenamento al Comunale di Santa Maria Nuova.Al Villa Musoneaveva preso il posto di Agushi a febbraio 2023, non riuscendo a evitare la retrocessione dallaalla Seconda. Pur essendo rimasto in squadra anche nellainferiore, il tecnico è stato esonerato a dicembre 2023. Ora, dunque, il ritorno in panchina. Sarà affiancato dal vice Alessio Piccinini e dall’dei portieri Moreschi, già presenti nello staff tecnico con Simone Strappini.