Ilrestodelcarlino.it - Priftis: "La nostra energia sarà la chiave"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Manresa vorrà sicuramente giocare una partita ad alto ritmo – ha spiegato coachalla vigilia – gli piace correre, prendere tanti tiri già nei primi secondi dell’azione e può contare su alcuni giocatori molto bravi a spaccare in due le difese con le penetrazioni. Questo ci porterà a dover fare un gran lavoro individuale in retroguardia, in particolare sugli uno contro uno, provando a controllare in ogni modo la loro transizione. Il tecnico passa poi in rassegna quali saranno le ‘armi’ da utilizzare per cercare di superare la formazione guidata da coach Ocampo. La ‘ricetta’ che proponeè tanto semplice quanto intramontabile: "L’con cui scenderemo in campouna delle chiavi, avendo dall’altra parte una squadra molto fisica, che pressa a tutto campo, aggredisce e va molto forte a rimbalzo d’attacco.