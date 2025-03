Romadailynews.it - Previsioni meteo per Roma, provincia e Lazio: giovedì 6 marzo 2025

Instabilità atmosferica sue nelcon piogge sparse e temperature in lieve calo.perUna perturbazione proveniente dall’Atlantico porterà nuvolosità diffusa e precipitazioni sparse su tutto il, con fenomeni più intensi nelle zone interne e montuose. Le temperature saranno in lieve calo, mentre i venti soffieranno moderati da nord-ovest, con possibili raffiche lungo la costa e sulle zone collinari.?(Capitale)Mattino (06:00-12:00): Cielo nuvoloso con piogge deboli e possibili foschie nelle prime ore. Temperature comprese tra 6°C e 9°C.Pomeriggio (12:00-18:00): Nuvolosità compatta con deboli piogge intermittenti. Temperature massime intorno ai 12°C.Sera (18:00-24:00): Cielo coperto con piogge residue. Temperature in calo fino a 5°C.