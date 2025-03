Ilfattoquotidiano.it - Prese a martellate due agenti in area di servizio: indagato l’agente che lo ferì con un colpo

il poliziotto che il 6 febbraio, nella stazione didi Viverone Sud, sul cordone autostradale Ivrea-Santhià, ha sparato uncontro Kevin Stephane Crochon, un giovane francese di 26 anni, che aveva aggredito alui e un altro agente della Polstrada. Max El Mahdi ha fatto partire ilverso il ragazzo fratturandogli il femore, mentre il collega, Alessio Neirotti, è stato colpito di striscio vicino alla spalla da un proiettile di rimbalzo. Crochon, che era stato segnalato come “persona da ricercare perché potenzialmente pericolosa per sé o per gli altri” con presunti problemi psichiatrici, si era schiantato con la sua Peugeot 2008 contro il guard-rail all’altezza della barriera di Albiano di Ivrea, provocando un incidente stradale. E una volta arrivato presso l’diha tentato il furto di una Mercedes.