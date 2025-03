Ilgiorno.it - Prende a calci le auto parcheggiate. Ubriaco catturato

Leggi su Ilgiorno.it

Si aggirava per le vie di Parabiagondo ala carrozzeria dellemobili che incrociava. Quando sono arrivati i carabinieri, non ha trovato di meglio da fare che scagliarglisi contro con insulti e frasi scomposte, guadagnando così una denuncia. Domenica sera i residenti hanno notato il giovane che, fuori controllo, si aggirava nella zona di via Cavallerindo alee hanno avvertito l’Arma. Quando i militari sono arrivati sul posto il trentaseienne residente a Rho gli si è scagliato contro. I carabinieri, verificato l’evidente stato di ebbrezza, lo hanno bloccato e poi denunciato a piede libero per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.